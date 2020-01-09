رضا عبد العال: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو.. ويوجد لاعبون في الدوري يتفوقون عليه

قال رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق والمدير الفني لفريق بلدية المحلة الحالي، إنه يوجد في الدوري المصري لاعبون أفضل من محمد صلاح بكثير ولكن!.



وأضاف عبد العال لـ موقع صدى البلد، أن محمد صلاح يتميز بالعديد من الإمكانات وتواجده في ملاعب أوروبا منحه الأفضلية عن العديد من اللاعبين في الدوري المصري.



ووضع عبد العال مقارنة بين محمد صلاح وليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث قال إن صلاح أفضل من ميسي ورونالدو في الانطلاقة الأولى.



وتابع: "صلاح في انطلاقته لاستلام كرة تم تمريرها إليه يتفوق في الـ "سبرينت" على نجمي برشلونة ويوفنتوس.



وأشار عبد العال إلى أن، محمد صلاح يمتلك قدرات عالية مثل العديد من لاعبي الدوري المصري، ولكن إن وجد من يوظفها بشكل سليم.



وتابع: "وجود محمد صلاح في الدوري المصري كان سيضره ولم نكن نتمكن أن نراه في هذا الوضع.. هو أهم محترف مصري على مر العصور.