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أخبار العالم

تركيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى العراق وإيران

الخميس 09/يناير/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، إن شركة الخطوط الجوية التركية، تستأنف رحلاتها المجدولة إلى العراق وإيران مساء اليوم، عقب إيقافها الأربعاء مؤقتًا على خلفية التوترات بين طهران وواشنطن.

وأعلنت الخطوط الجوية استئناف رحلاتها الجوية إلى العراق وإيران اعتبارا من الساعة 21.00 مساء الخميس، عقب إيقافها المؤقت.

وذكرت الشركة أن أولى الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران ستنطلق في تمام الساعة 21:05 من مطار "صبيحة غوكجن" في القسم الآسيوي من إسطنبول.

وأشارت الى أن طائرات الشركة بدأت في استخدام المجال الجوي لكل من العراق وإيران.

وأعلنت شركات طيران تجارية ومدنية، أمس الأربعاء، تغيير مسار رحلاتها عبر منطقة الشرق الأوسط "لتجنب أي خطر محتمل"، على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

يأتي ذلك عقب تنفيذ الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، هجمات صاروخية، استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، قال إنها خلفت قتلى، وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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