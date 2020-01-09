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أخبار العالم

جاستن ترودو يشكك في صدق تحقيقات إيران بشأن الطائرة الأوكرانية

الخميس 09/يناير/2020 - 10:09 م
رئيس الوزراء الكندي،
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
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شيماء مصطفى
أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن إيران لن تجري تحقيقا صادقا بشأن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران أمس الأربعاء.

وأضاف "ترودو" في مؤتمر صحفي، أن بلاده تلقت معلومات استخباراتية حول سقوط الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني.

وكانت الحكومة الكندية طالبت، اليوم الخميس، نظيرتها الإيرانية بسرعة السماح لمسؤوليها بدخول إيران للمشاركة في التحقيق الخاص بتحطم الطائرة الأوكرانية، الذي نتج عنه مقتل 176 شخصا، بينهم 63 كنديا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الكندي فرانسوا- فيليب شامباين أجرى اتصالا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، للتشديد على رغبة بلاده في التحقيق في تحطم طائرة للخطوط الأوكرانية.

وأوضح البيان "أن الوزير الكندي شدد على الحاجة إلى سرعة السماح لمسؤولين كنديين بدخول إيران لتقديم خدمات قنصلية والمساعدة في تحديد هوية الضحايا والمشاركة في التحقيق بشأن التحطم".

وأضاف "لدى كندا والكنديين أسئلة كثيرة ستحتاج إلى الإجابة عنها".
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