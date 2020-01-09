غضب عارم | منتخب مصر للكرة الطائرة خارج منافسات أولمبياد طوكيو رسميا

سادت حالة من الغضب العارم على الجهاز الفنى ولاعبي المنتخب الوطنى للكرة الطائرة بعد الهزيمة المدوية أمام تونس بثلاثة أشواط دون رد.



وتلقى منتخب مصر هزيمة مفاجئة أمام تونس بثلاثة أشواط دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وهو الأمر الذى يشير إلى أن منتخب مصر للكرة الطائرة فقد كل الفرص فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو وبات خارج منافساتها بشكل رسمى وحسمت تونس الصعود بعد فوزها فى مباراتين متتاليين وعدم هزيمتها فى أى شوط.



ويشارك في التصفيات كل من مصر وتونس والجزائر والكاميرون، يتأهل صاحب المركز الأول فقط للأولمبياد.



وتضم قائمة منتخب الطائرة للبطولة كلا من: عبدالله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسري ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبدالرحمن سعودي واحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفي عبد الرحمن وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف علي.



ويتكون الجهاز الفني للفراعنة في البطولة من جيدو فيرميلن مديرا فنيا وأحمد عاشور مدربا عاما وسامح ظلام إصابات ملاعب و تأهيل وأحمد سعودي طبيب وهاين أدولف اخصائي لياقة بدنية وماتشيك ماريك أخصائي تحليل وهاني فكري إداري وحسن عابد مدير إداري المنتخبات وشريف الشمرلي مدير المنتخبات.