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برلماني يتقدم بطلب إحاطة لبرلمان بسبب الدفايات الكهربية المغشوشة

الخميس 09/يناير/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة البرلمان، بسبب الدفايات مجهولة المصدر، المنتشرة في الأسواق؛ مستنكرا أن الدفايات أصبحت تتسبب مباشرة في وفيات.

وأوضح متولي خلال برنامج «كل يوم»؛ المذاع على فضائية « أون أي» وتقدمه الإعلامية «بسمة وهبة»، ولا بد من التفرقة بين التي تكون مطابقة للمواصفات والتي يتم استيرادها عن طريق مستوردين معتمدين وخاضعة للمواصفات القياسية؛ والدفايات مجهولة المصدر المنتشرة في الأسواق.

وحذر المصريون من الدفايات الرديئة التي تستخدم فيها منتجات رديئة وأسلاك لا تتحمل الضغط العالي؛ وتسبب حرائق كثيرة ووفيات أكثر؛ منوها أنه تم تقديم الطلب الأسبوع الماضي.

وكان والد الفنان إيهاب توفيق لقي مصرعه صباح اليوم بسبب حريق هائل شب في فيلته بمدينة مصر بسبب دفاية كهربية.
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