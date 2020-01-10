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فن

الجمال كله.. وصلة غزل من الجمهور لـ نرمين الفقي.. شاهد

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:17 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهور بصورة جديدة لها عبر حسابها  موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نرمين الفقي بإطلالة جذابة بإرتدائها تيشرت باللون الزيتي الغامق مع بنطلون اسود كما اعتمدت علي إكمال اطلالتها بقبعة بلون التيشرت اثناء وقفها امام مدخنة منزل لتجفئة نفسها من بروده الطقس.

واعتمدت علي خصلات شعرها اللامع المنسدلة علي كتفها واضعة بعض لمسات المكياج ال متناسقة مع لون بشرتها لابراز أنوثتها.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " منوره" و " الجمال كله" و"ملكة" و "اموره زي ما انتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
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