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مرأة

بتكلفة أقل وأحلى من المطاعم .. حضري الشاورما

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:31 ص
شاورمه
شاورمه
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لمياء الياسين
تعد الشاورما من الوجبات السريعة التى يفضل الكثيرون تناولها يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة على طريقة الشيف إلهام فتحى.

المقادير لتحضير الشاورما:

500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة خل ابيض
1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/4 كوب عصير برتقال
ملعقة صغيرة بهارات شاورما
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 سن ثوم مهروس

طريقة التحضير:

فى وعاء أضيفى كافة المكونات إلى شرائح اللحم وأدخليه الثلاجة 4 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة.
سخني القليل من الزيت في وعاء على النار، أضيفي اللحم المنقوع ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.
قدميها ساخنة ..
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