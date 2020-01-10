بتكلفة أقل وأحلى من المطاعم .. حضري الشاورما

تعد الشاورما من الوجبات السريعة التى يفضل الكثيرون تناولها يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة على طريقة الشيف إلهام فتحى.



المقادير لتحضير الشاورما:



500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة خل ابيض

1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 كوب عصير برتقال

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 سن ثوم مهروس



طريقة التحضير:



فى وعاء أضيفى كافة المكونات إلى شرائح اللحم وأدخليه الثلاجة 4 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة.

سخني القليل من الزيت في وعاء على النار، أضيفي اللحم المنقوع ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.

قدميها ساخنة ..