بتكلفة أقل وأحلى من المطاعم .. حضري الشاورما

تعد الشاورما من الوجبات السريعة التى يفضل الكثيرون تناولها يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة على طريقة الشيف إلهام فتحى.
المقادير لتحضير الشاورما:
500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة خل ابيض
1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/4 كوب عصير برتقال
ملعقة صغيرة بهارات شاورما
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 سن ثوم مهروس
طريقة التحضير:
فى وعاء أضيفى كافة المكونات إلى شرائح اللحم وأدخليه الثلاجة 4 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة.
سخني القليل من الزيت في وعاء على النار، أضيفي اللحم المنقوع ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.
قدميها ساخنة ..
المقادير لتحضير الشاورما:
500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة خل ابيض
1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/4 كوب عصير برتقال
ملعقة صغيرة بهارات شاورما
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 سن ثوم مهروس
طريقة التحضير:
فى وعاء أضيفى كافة المكونات إلى شرائح اللحم وأدخليه الثلاجة 4 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة.
سخني القليل من الزيت في وعاء على النار، أضيفي اللحم المنقوع ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.
قدميها ساخنة ..