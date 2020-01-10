بفستان أسود.. وفاء عامر تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل توفيق عكاشة

احتفل الإعلامى توفيق عكاشة بزفاف نجله "محمد" ضابط بحرى ثان، على علياء المُعيدة فى كلية الإعلام، وكريمة اللواء طيار أركان حرب علي حسن على بدار القوات الجوية، وأحيا حفل الزفاف المطرب الشعبى محمود الليثي، والمطربة الشعبية هدى.





وحضر حفل الزفاف أعداد كبيرة من رجال السياسة والفن والمجتمع، أبرزهم النجمة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى، والمطرب على الحجار، وحازم شفيق رئيس شبكة قنوات الحياة، والإعلامى وائل الإبراشي، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وبهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد .





وأطلت وفاء عامر بفستان أسود قصير من القطيفة ذات الأكمام الشيفون الشفافة المرسومة، وحرصت على ترك شعرها القصير منسدلا عبر الأكتاف، وانتلعت فى قدميها حذاء ذات الكعب العالى .





أما من الناحية الجمالية حرصت الفنانة وفاء عامر على وضع مكياج بسيط ارتكز على ايلاينر العيون وأحمر الشفاة.