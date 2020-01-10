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تكنولوجيا

بالخطوات.. كيف تتصل بـ شبكة واى فاى عامة.. صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:01 م
كيف تتصل بشبكة واى
كيف تتصل بشبكة واى فاى عامة
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ندى على
إذا كنت تحاول الدخول لشبكات Wi-Fi (واى فاى) عامة في بعض الأماكن العامة مثل بعض الاستادات الرياضية أو المطارات أو المكتبات أو غيرها، ولا تستطيع كيفية الدخول عليها، فبعض الأشخاص تواجههم مشكلة عند الاتصال بالشبكات المفتوحة حتى إذا كانوا يمتلكون كلمات السر.

وذكر موقع Business Insider الخطوات التى عليك القيام بها لكى تتصل بشبكة Wi-Fi (واى فاى) عامة، ويمكنك القيام بالاتصال من بالشبكة عن طريق هاتفك الأندرويد أو جهاز التابلت الخاص بك.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية:
1- قم بفتح تطبيق الإعدادات Settings وقم بتحديده وعندها ستظهر لك بعض الخيارات
2- اضغط على كلمة Connections أو التوصيلات وسيكون بها بعض الخيارات مثل (Wi Fi, Bluetooth, Data usage, Flight mode)
3- وعليك اختيار Wi Fi ثم بعد ذلك اختار Available Networks( الشبكات المتاحة)
4- حدد شبكة الواى الفاي التى تريدها بالضغط عليها، ثم اضغط Connect .

وهناك بعض الشبكات التى تتطلب شروطا للدخول عليها أولا، ولمعرفة إذا كانت الشبكة تتطلب شروطا للدخول عليها من عدمه يمكنك فتح صفحة جديدة على محرك البحث وإذا قامت الصفحة بعمل إعادة تحميل فإن هذه الشبكة تتطلب شروطا معينة للدخول عليها.

أما إذا أردت أن تقطع الاتصال بالشبكة عليك الدخول على الشبكة التى أنت متصل عليها بالفعل ثم اضغط Forget ( تجاهل ).
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