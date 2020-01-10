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رياضة

إكرامي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في زيمبابوي

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
واصل شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي في المران الرئيسي للأهلي بمدينة بولاوايو قبل مواجهة بلاتينيوم.

ويؤدي شريف إكرامي برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من آلام السمانة التي طاردته مؤخرًا وحرمته من تدريبات الفريق الجماعية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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