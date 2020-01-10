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ديني

هل إرضاع المرأة لولدها ينقض الوضوء؟

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:01 م
هل إرضاع المرأة لولدها
هل إرضاع المرأة لولدها ينقض الضوء
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محمود ضاحي
ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول " هل إرضاع المرأة لولدها ينقض الوضوء".

أجاب مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن الرضاعة لا تنقض الوضوء فإذا أرضعت المرأة رضيعا وكانت متوضئة فلا ينتقض وضوئها ويجوز لها أن تصلي وأن تقرأ القرآن الكريم.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « شقيقتي لها أخت من الرضاعة، فهل يجوز لي أن أتزوج هذه الأخت؟».

وأجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقته قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُه أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، والمسألة تختلف فى الحكم معه.

وأضاف « جمعة» فى إجابته عن السائل أن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليه، فلا يكون أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي له أن تتزوج منها.

ونوه المفتي السابق إلى أنه فى حال كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أخته من أمه فإنها حينئذٍ تكون أختًا له أيضًا من الرضاعة، وليس له أن يتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.
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