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رياضة

شبيبة القبائل يتعادل مع الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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نور عادل
حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة شبيبة القبائل الجزائري ومنافسه الرجاء المغربي بالمباراة التي اقيمت اليوم الجمعة باستاد "1 نوفمبر" في اطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

وشهدت المباراة ضغطا قويا من صاحب الارض شبيبة القبائل، حيث انه يبحث عن تحقيق الفوز في تلك المباراة للاقتراب من التأهل الي الدور المقبل بابطال افريقيا.

وتغاضي حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الجزائري، وذلك عقب لمس لاعب الرجاء المغربي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وهو ما اغضب لاعبي شبيبة القبائل والجهاز الفني.

واشتعلت المجموعة الرابعة من مجموعات دوري ابطال افريقيا، حيث ارتفع رصيد الرجاء البيضاوي إلى 7 نقاط متساويا مع الترجي التونسي المتصدر.

وجاء في المركز الثالث شبيبة القبائل برصيد 4 نقاطـ، فيما يتذيل فيتا كلوب الكونغولي الترتيب برصيد نقطة واحدة.
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