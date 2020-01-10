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فن

كلمة زعَّلتني.. حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ الزعيم بعد انتهاء تصوير فلانتينو

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:43 م
عادل امام وحمدى المرغنى
عادل امام وحمدى المرغنى
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محمد بدران
نشر الفنان حمدي الميرغني، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، رفقة الزعيم عادل امام، من كواليس مسلسل "فلانتينو"

ووجه حمدى الميرغنى رسالة شكر للفنان عادل امام، يصفه بالزعيم، حيث كتب: "كل الممثلين بيفرحوا جدًا بكلمة فركش، آخر يوم تصوير في أي عمل فني، إلا انا في مسلسل #فلانتينو ، كلمة فركش زعلتني وضايقتني أوووي".

واضاف "هيوحشني شرف التمثيل مع الزعيم، هيوحشني كواليس الزعيم ... شهور قضيتها بصوَّر مع الزعيم، كنت في قمة تركيزي، إني أنبسط وأستمتع وأتعلم من الزعيم علي قد ما أقدر".

وتابع حمدي الميرغني: "شكرًا للمخرج المُبدع المحترم رامى امام علي الفرصة اللي كنت بحلم بيها، ويا رب أكون طلعت عند حسن ظنك #ڤلانتينو رمضان٢٠٢٠ دعواتكم ".

ويشارك حمدى الميرغنى الزعيم عادل امام فى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد.
كلمة زعَّلتني.. حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ الزعيم بعد انتهاء تصوير فلانتينو
كلمة زعَّلتني.. حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ الزعيم بعد انتهاء تصوير فلانتينو
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