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بين الناس

أهالي عزبة علاء الدين بالقليوبية يستغيثون من الغرامات بسبب بيارات الصرف

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:51 م
عزبة علاء الدين بقرية
عزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ
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مصطفى كرم
ناشد أهالي عزبة علاء الدين التابعة لمحافظة القليوبية، مجلس الوزراء لإعفاء المواطنين من تكاليف شبكات الانحدار والبيارات والغرف المنزلية المقدرة بمبلغ 6000 جنيه.

وطالبوا خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري " بإلغاء الغرامة المقررة على كل منزل حتي يتسني لهم التمتع بخدمة الصرف الصحي والتوصيل لجميع منازل القرية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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