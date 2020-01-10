الزمالك وزيسكو.. هدف بنشرقي وإصابة ساسي الأبرز فى الشوط الأول.. فيديو

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول أمام زيسكو الزامبي بالتقدم بنتيجة 1-0 فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.



بدأ اللقاء باستحواذ زملكاوى ومرر حازم إمام كرة الى محمد أوناجم أرسلها عرضية وقامت دفاعات زيسكو إلى خارج الملعب وقاد أشرف بنشرقي هجمة عنترية وأرسل محمد أوناجم تمريرة عرضية فى الدقيقة الخامسة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها أشرف بنشرقي برأسه كرة قوية تسكن الشباك من الوضع طائرا.



وفى الدقيقة السادسة نجح محمود حمدي الونش فى التصدى لإحدى الهجمات الخطيرة من لاعب زيسكو الزامبي وأبعد الكرة إلى منتصف الملعب.



وتعرض فى الدقيقة العاشرة مصطفى محمد مهاجم الزمالك لاصطدام مع حارس زيسكو الزامبي واضطر إلى الخروج من الملعب ونجحت دفاعات الفارس الأبيض فى إفشال إحدى الهجمات للفريق الزامبي.



وأبعد ديفيد مدافع زيسكو إحدى الكرات الخطيرة فى الدقيقة 15 إلى ضربة ركنية قبل أن تصل إلى مصطفى محمد وأهدر يوسف أوباما فى الدقيقة 16 إضافة تسجيل ثاني أهداف القلعة البيضاء وسددها برأسه برعونة تمر إلى جوار مرمى الفريق الزامبي.



وتعرض فى الدقيقة 19 محمد أوناجم إلى عرقلة أمام منطقة الجزاء وحصل على ركلة حرة وسدد أوناجم كرة كادت تخدع حارس الفريق الزامبي بالدقيقة 23 وجرت محاولات من جانب اللاعب سيمون فى الجهة اليمنى وأرسل كرة بالدقيقة 24 تصطدم بجسم محمد عبدالشافى وتتحول إلى ضربة ركنية.



مرر يوسف أوباما فى الدقيقة 33 كرة ماكرة إلى أشرف بنشرقي داخل منطقة الجزاء حاول مراوغة دفاعات الفريق الزامبي لكن مدافعي المنافس نجح فى إبعاد الكرة من أمام أقدامه.



وتعرض فرجاني ساسي في الدقيقة 34 إلى إلتحام قوي مع أحد لاعبى الفريق الزامبي وسقط على الأرض ما أجبر حكم اللقاء إلى استدعاء الطاقم الطبي لعلاج اللاعب التونسي.



واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب نظرا لتلقى محمد أبو جبل حارس الزمالك إلى العلاج بعد اصطدامه باحد لاعبى الفريق الزامبي فى الدقيقة الـ 38 ومرر حازم إمام كرة عرضية وبالدقيقة 44 نجحت دفاعات الفريق الزامبي فى إبعادها إلى خارج الملعب وتعرض محمد أوناجم فى الدقيقة 45 إلى تدخل قوى من لاعب زيسكو الزامبي احتسبها حكم اللقاء ركلة حرة.



