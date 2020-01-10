AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:14 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أكد مصدر أمني عراقي، الجمعة، وقوع انفجار "لم تعرف طبيعته" في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريحات لقناة "السومرية نيوز"، إن "انفجارًا لم تعرف طبيعته وقع بالقرب من أحد المطاعم ضمن منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار لمعرفة أسبابه".

ولم تكشف القناة مزيد من التفاصيل..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط متفجرات داخل ملعب في العراق

مصادر عراقية تكشف طبيعة انفجار بغداد

العراق.. تفاصيل جديدة عن انفجار ساحة التحرير في بغداد

مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك دون وقوع إصابات

مع استمرار المظاهرات.. انفجار وسط المنطقة الخضراء في بغداد

بعد تفكيك صواريخ.. مجهولون يفتحون النار على محتجين وسط بغداد

ترشيحاتنا

خطط لتفجير 4 سفارات.. ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن عملية قتل سليماني

تسخين السبانخ.. هاني الناظر يوضح 7 أكاذيب عن مرض السرطان

هبوط أسعار البنزين والدولار والذهب لهذه الأرقام.. اعرف الأسباب

لا يتوقف عن التسجيل .. أِشرف بنشرقي ماكينة أهداف مع الزمالك

بعد 4 سنوات.. الشرطة الليبية تحدد موقع ذبح المصريين الأقباط في سرت.. فيديو

عندما رفض الجيش التركي تدخل أردوغان في سوريا .. وثائق سرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور