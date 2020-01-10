انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد

أكد مصدر أمني عراقي، الجمعة، وقوع انفجار "لم تعرف طبيعته" في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر في تصريحات لقناة "السومرية نيوز"، إن "انفجارًا لم تعرف طبيعته وقع بالقرب من أحد المطاعم ضمن منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد".



وأضاف أن "القوات الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار لمعرفة أسبابه".



ولم تكشف القناة مزيد من التفاصيل..