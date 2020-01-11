شاهد.. ميدو وزوجته يهنئان العسيلي بزفافه

نشر أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة ولاعب الزمالك السابق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهر أحمد حسام ميدو في الصورة برفقة زوجته يسرا الليثي ومحمود العسيلى وزوجته خلال عقد قرانه معلقا: "الف مبروك يا عسيلي ربنا يوفقك".



احتفل الفنان محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وذلك مساء اليوم الجمعة 10 يناير.



شهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين «محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم»، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب.