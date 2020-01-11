أبو الغيط: الأمة العربية فقدت رجلا من طراز نادر بوفاة السلطان قابوس

نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ببالغ الحزن وعميق الأسى، السلطان قابوس بن سعيد، سُلطان عُمان الذي وافته المنية اليوم.





وقدم أبو الغيط أحر التعازي للشعب العُماني لفقده رجلًا لعب الدور الأكبر في نهضة البلاد في العصر الحديث.





وأكد أبو الغيط أن الأمة العربية فقدت حاكمًا من طرازٍ نادر، دأب خلال فترة حكمه على تبني خطٍ مستقل لبلاده جنبها الكثير من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة، كما انحاز انحيازًا واضحًا للتحديث والتنمية ونجح في نقل البلاد نقلةً نوعية هائلة منذ تولى الحكم في 1970، حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم.





وقال أبو الغيط إنه يشاطر الشعب العُماني حزنه الصادق على رحيل السلطان قابوس، ويعرف قدر حب الناس له، مؤكدًا أن السلطان طالما لعب أدوارًا إيجابية على صعيد الدبلوماسية العربية، وأنه كان صاحب رؤية بعيدة ونظر ثاقب في الشئون الدولية والعربية، مضيفًا أنه حظي باحترامٍ وتقدير كبيرين على صعيد عالمي.



