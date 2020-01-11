AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أبو الغيط: الأمة العربية فقدت رجلا من طراز نادر بوفاة السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 01:15 م
السلطان قابوس بن
السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله
Advertisements
نادر سمير
نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ببالغ الحزن وعميق الأسى، السلطان قابوس بن سعيد، سُلطان عُمان الذي وافته المنية اليوم.

وقدم أبو الغيط أحر التعازي للشعب العُماني لفقده رجلًا لعب الدور الأكبر في نهضة البلاد في العصر الحديث.

وأكد أبو الغيط أن الأمة العربية فقدت حاكمًا من طرازٍ نادر، دأب خلال فترة حكمه على تبني خطٍ مستقل لبلاده جنبها الكثير من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة، كما انحاز انحيازًا واضحًا للتحديث والتنمية ونجح في نقل البلاد نقلةً نوعية هائلة منذ تولى الحكم في 1970، حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم.

وقال أبو الغيط إنه يشاطر الشعب العُماني حزنه الصادق على رحيل السلطان قابوس، ويعرف قدر حب الناس له، مؤكدًا أن السلطان طالما لعب أدوارًا إيجابية على صعيد الدبلوماسية العربية، وأنه كان صاحب رؤية بعيدة ونظر ثاقب في الشئون الدولية والعربية، مضيفًا أنه حظي باحترامٍ وتقدير كبيرين على صعيد عالمي.

وصرح مصدرٌ مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة قررت تنكيس علمها مدة ثلاثة أيام حزنًا على فقيد الأمة العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رحيله.. 50 صورة نادرة لـ السلطان قابوس حاكم عمان

الرئيس السيسي ناعيا السلطان قابوس: كان رمزا لقوة ووحدة عمان على مدار نصف قرن

بكلمات مؤثرة.. الرئيس السيسي ينعي السلطان قابوس.. فيديو

أحر التعازي أالمواساة | عبد الله الرويشد ينعى قابوس بن سعيد

أحر التعازي لسلطنة عمان.. راغب علامة ينعى قابوس بن سعيد

الملك سلمان وولي عهده ينعيان السلطان قابوس

ترشيحاتنا

أريد أن أتوب.. هذا ما طلبه إبليس من سيدنا موسى وعلي جمعة يحذر

بينها دول عربية.. أمريكا تدرس حظر تلك الدول من دخول أراضيها

رسميًا.. إيران تعترف بقصف الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور

اللقطات الأولى لتشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد.. شاهد

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

بمكياج صاخب و جمبسوت بالترتر.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور