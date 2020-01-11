كارمن سليمان تطلب رأي جهورها في عملها الجديد

أحيت الفنانة كارمن سليمان حفل توزيع جائزة "ساويرس" الثقافية، وشاركت الجمهور بصورة لها من الحفل.
ونشرت سليمان الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "من حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، حابين الأغنية الجديدة يبقى شكلها إيه أو تتكلم عن إيه؟ يلا وروني الأفكار الجميلة".
يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".
وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا.
ونشرت سليمان الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "من حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، حابين الأغنية الجديدة يبقى شكلها إيه أو تتكلم عن إيه؟ يلا وروني الأفكار الجميلة".
يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".
وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا.