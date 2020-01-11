كارمن سليمان تطلب رأي جهورها في عملها الجديد

أحيت الفنانة كارمن سليمان حفل توزيع جائزة "ساويرس" الثقافية، وشاركت الجمهور بصورة لها من الحفل.‏



ونشرت سليمان الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "من حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، حابين الأغنية الجديدة يبقى شكلها إيه أو تتكلم عن إيه؟ يلا وروني الأفكار الجميلة".‏



يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".



وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.‎