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فن

كارمن سليمان تطلب رأي جهورها في عملها الجديد

السبت 11/يناير/2020 - 12:11 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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شيرى نبيل
أحيت الفنانة كارمن سليمان حفل توزيع جائزة "ساويرس" الثقافية، وشاركت الجمهور بصورة لها من الحفل.‏

ونشرت سليمان الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "من حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، حابين الأغنية الجديدة يبقى شكلها إيه أو تتكلم عن إيه؟ يلا وروني الأفكار الجميلة".‏

يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".

وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.‎
كارمن سليمان تطلب رأي جهورها في عملها الجديد
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