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توك شو

طريقة عمل شوربة البروكلي بالشوفان مع الشيف توتا مراد.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 01:18 م
طريقة عمل شوربة البروكلي
طريقة عمل شوربة البروكلي بالشوفان
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قسم التوك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم السبت، من برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل شوربة البروكلي بالشوفان.

مقادير عمل شوربة البروكلي بالشوفان:

بصل مفروم
3 فصوص ثوم مفرومين
عود كرفس
كوب بروكلي مسلوق
كوب شوفان فيت لاند
3 أكواب شوربة مغلية
ملح ايزو سولت

لمعرفة طريقة عمل عمل شوربة البروكلي بالشوفان بالتفصيل شاهدى الفيديو..
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