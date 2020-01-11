طريقة عمل شوربة البروكلي بالشوفان مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم السبت، من برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل شوربة البروكلي بالشوفان.



مقادير عمل شوربة البروكلي بالشوفان:



بصل مفروم

3 فصوص ثوم مفرومين

عود كرفس

كوب بروكلي مسلوق

كوب شوفان فيت لاند

3 أكواب شوربة مغلية

ملح ايزو سولت



لمعرفة طريقة عمل عمل شوربة البروكلي بالشوفان بالتفصيل شاهدى الفيديو..