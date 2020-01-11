عماد الدين حسين: مصر أقنعت البنك الدولي بعدم تمويل سد النهضة.. فيديو

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، إن مصر طلبت فى أوائل الخمسينيات من البنك الدولى قروض مالية بهدف إنشاء السد العالى وقوبل الطلب بالموافقة ولكن تم سحب التمويل استجابة لرغبات دول العدوان الثلاثى إنجلترا ، وفرنسا ، وإسرائيل ولكن مصر لم تتوقف عند هذا الأمر لذلك الأمر واعتمدت على سواعد أبنائها ونجحت فى مهمتها.





وأكد عماد الدين حسين، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن إثيوبيا حاولت فى بداية إنشاء سد النهضة طلب قرض مالى من البنك الدولى ولكن الدبلوماسية المصرية نجحت في إقناع الأخير بعدم تمويل المشروع ورفض مطلب أثيوبيا.



