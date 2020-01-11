4 أبريل.. نظر دعوى تغيير اسم شارع السفارة الأمريكية لـ القدس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر دعوى إلزام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، بتغيير اسم الشارع الذى تتواجد فيه السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى شارع "مدينة القدس عربية لجلسة 4 أبريل المقبل.





وأكدت الدعوى أنه بعد موجة الغضب التي اجتاحت مصر والدول العربية والأجنبية بشأن إعلان الرئيس الأمريكى القدس عاصمة لإسرائيل، أضحى من الواجب تغيير اسم الشارع التي تتواجد فيه السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى شارع مدينة القدس".



