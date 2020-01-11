4 أبريل.. نظر دعوى تغيير اسم شارع السفارة الأمريكية لـ القدس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر دعوى إلزام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، بتغيير اسم الشارع الذى تتواجد فيه السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى شارع "مدينة القدس عربية لجلسة 4 أبريل المقبل.
وأكدت الدعوى أنه بعد موجة الغضب التي اجتاحت مصر والدول العربية والأجنبية بشأن إعلان الرئيس الأمريكى القدس عاصمة لإسرائيل، أضحى من الواجب تغيير اسم الشارع التي تتواجد فيه السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى شارع مدينة القدس".
وأضافت أن ذلك "يُعد أبسط رد على ترامب الذى أعطى ما لا يملك وما ليس من حقه، إعمالا لأبسط المواثيق الدولية، إلى من لا يستحق"، وفق قوله، وأن ما قام به ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل "مُعارض وُمخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحقوقية لأن القدس مدينة مُقدسة للمسلمين والمسيحيين ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تكون عاصمة للكيان الصهيونى".