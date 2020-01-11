مدير مستشفيات الدمرداش: مركز عين شمس بدأ في إجراء عدد من الأبحاث

قال الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات الدمرداش، إن مركز أبحاث طب عين شمس معني بثلاث مهام ، متمثلة في الأبحاث السريرية، والأبحاث الإكلينيكية الأبحاث الواصلة بين السريرية الإكلينيكية، وكذلك أبحاث الجينات والسرطانات، وكذلك تعليم وتدريب المهتمين بالبحث العلمي، بالاضافة الي أنه سيعمل علي ربط الأبحاث العلمية بالجامعات سويا.



وأوضح صالح ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المركز بدأ في إجراء عدد من الأبحاث بالتعاون مع عدد من كليات الجامعة، مشيرا إلي أن المركز سيسهم في تفعيل أواصر الشراكة بين الجامعات المصرية والعربية، مضيفا ان للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومي للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز 40 عالميا في علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.



ومن المقرر ان يشهد الافتتاح،بعد قليل، الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتور هشام الغزالى مدير مركز الابحاث، والدكتورة منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و13 خبيرا دوليا منهم الرئيس السابق للجمعية الامريكية للاورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.



جدير بالذكر أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومى للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة فى المركز 40 عالميا فى علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.