أحلى واحدة في صحابها.. نرمين الفقي بإطلالة أنيقة مع صديقاتها

نشرت الفنانة نرمين الفقي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها جديدة مع أصدقائها.





وظهرت نرمين بإطلالة شتوية بجاكت جلد قصير مطرز بالورد علي الاكمام ، حيث ابرزت الوردة الحمراء بأحد أكمام الجاكت الذي نسقته علي الجينز.



واعتمدت نرمين مكياج بسيط ولكنها وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وكانت التقطت الصورة وسط مجموعة من صديقاتها علي بملابس سهرة بإطلالات مختلفة.





وكتبت نرمين علي الصورة هاشتاج " lovely#friends# " وانهالت عليها التعليقات فور نشرها للصورة وكان ابرزها " منوريين الدنيا كلها" وآخرون أحلى واحدة في صحابك.