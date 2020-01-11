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منوعات

شاهد.. روان بن حسين بـ إطلالة جذابة على إنستجرام

السبت 11/يناير/2020 - 06:09 م
نجمة السوشيال ميديا
نجمة السوشيال ميديا الكويتية، روان بن حسين
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محمد بدران
نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية، روان بن حسين، مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روان بن حسين، في الصور بإطلالة شتوية جذابة ومميزة، واعتمدت "روان" على تسريحة بسيطة للشعر تتناسب مع إطلالتها مع ترك بعض الخصلات المتطايرة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية، وأحمر للشفاه.

وكانت روان بن حسين قد أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها.

وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الإجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام".

يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.

وانتقلت روان بن حسين مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة القانون، وتأمل أن تصبح كاتبة في الأدب الفصيح وشاعرة، تدرس حاليا المحاماة في لندن، وحققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل والإعلام الجديد، خاصة لدى المهتمين بعالم الموضة والجمال.
شاهد.. روان بن حسين بـ إطلالة جذابة على إنستجرام
شاهد.. روان بن حسين بـ إطلالة جذابة على إنستجرام
شاهد.. روان بن حسين بـ إطلالة جذابة على إنستجرام
شاهد.. روان بن حسين بـ إطلالة جذابة على إنستجرام
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