بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية.. أحمد موسى: شركات الطيران ستلغى رحلاتها إلى طهران

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في حال امتلاك إيران أي سلاح نووي سوف تهدد كل دول العالم.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إيران دولة ضعيفة وهشة ولا نعرف من المسيطر عن منظومة السلاح والصواريخ.



وأكمل موسى: "شركات طيران عالمية كثيرة سوف تلغى رحلاتها إلى طهران".



أضاف موسى: "إيران سوف تدفع تعويضات هائلة تتجاوز 2 مليار دولار، ومن المتوقع ان يعقد مجلس الأمن جلسة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أسباب استهداف الطائرة الاوكرانية ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لم يتحدث أحد مسبقا عن ضرب إيران للطائرة الأوكرانية بصاروخ وكنت أول من تحدث عن ضرب الطائرة الأوكرانية بصاروخ ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" في إيران هناك أكثر من فصيل يتخذ القرارات، ويوم الأربعاء الماضي أكدت أن حطام الطائرة كان على مساحة 3 كيلو متر".



وأكمل الإعلامي احمد موسى:" هذا يؤكد أنه تم استهداف الطائرة بصاروخ مما أدى إلى انتشار الحطام على مساحة 3 كيلو