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بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية.. أحمد موسى: شركات الطيران ستلغى رحلاتها إلى طهران

السبت 11/يناير/2020 - 08:52 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في حال امتلاك إيران أي سلاح نووي سوف تهدد كل دول العالم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إيران دولة ضعيفة وهشة ولا نعرف من المسيطر عن منظومة السلاح والصواريخ.

وأكمل موسى: "شركات طيران عالمية كثيرة سوف تلغى رحلاتها إلى طهران".

أضاف موسى: "إيران سوف تدفع تعويضات هائلة تتجاوز 2 مليار دولار، ومن المتوقع ان يعقد مجلس الأمن جلسة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أسباب استهداف الطائرة الاوكرانية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لم يتحدث أحد مسبقا عن ضرب إيران للطائرة الأوكرانية بصاروخ وكنت أول من تحدث عن ضرب الطائرة الأوكرانية بصاروخ ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" في إيران هناك أكثر من فصيل يتخذ القرارات، ويوم الأربعاء الماضي أكدت أن حطام الطائرة كان على مساحة 3 كيلو متر".

وأكمل الإعلامي احمد موسى:" هذا يؤكد أنه تم استهداف الطائرة بصاروخ مما أدى إلى انتشار الحطام على مساحة 3 كيلو
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