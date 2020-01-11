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توك شو

بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية.. موسى: إيران ستدفع تعويضات تتجاوز ملياري دولار

السبت 11/يناير/2020 - 08:50 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش الإيراني مسؤول عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، مضيفا "إيران حاولت على مر الأيام الماضية طمس جريمة إسقاط الطائرة والكذب على العالم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "إيران سوف تدفع تعويضات هائلة تتجاوز 2 مليار دولار، ومن المتوقع ان يعقد مجلس الأمن جلسة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أسباب استهداف الطائرة الاوكرانية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لم يتحدث أحد مسبقا عن ضرب إيران للطائرة الأوكرانية بصاروخ وكنت أول من تحدث عن ضرب الطائرة الأوكرانية بصاروخ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "في إيران هناك أكثر من فصيل يتخذ القرارات، ويوم الأربعاء الماضي أكدت أن حطام الطائرة كان على مساحة 3 كيلو متر".

وأكمل الإعلامي احمد موسى: "هذا يؤكد أنه تم استهداف الطائرة بصاروخ ما أدى إلى انتشار الحطام على مساحة 3 كيلو متر".
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