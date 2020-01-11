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أحمد موسى: رئيس هيئة الطيران الإيراني شاهد ماشفش حاجة في واقعة إسقاط الطائرة الأوكرانية

السبت 11/يناير/2020 - 09:23 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني «شاهد ماشفش حاجة» في واقعة إسقاط الطائرة الأوكرانية على الأراضي الإيرانية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ليس لديه أي فكرة عن إسقاط الطائرة وأكد أن الطائرة الأوكرانية لم تستهدف بصواريخ واكد أن الطيار تواصل مع برج المراقبة".

وأضاف موسى:" إيران سوف تدفع تعويضات هائلة تتجاوز 2 مليار دولار،ومن المتوقع ان يعقد مجلس الأمن جلسة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أسباب استهداف الطائرة الاوكرانية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لم يتحدث أحد مسبقا عن ضرب إيران للطائرة الأوكرانية بصاروخ وكنت أول من تحدث عن ضرب الطائرة الأوكرانية بصاروخ ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" في إيران هناك أكثر من فصيل يتخذ القرارات، ويوم الأربعاء الماضي أكدت أن حطام الطائرة كان على مساحة 3 كيلو متر".

وأكمل الإعلامي احمد موسى:" هذا يؤكد أنه تم استهداف الطائرة بصاروخ مما أدى إلى انتشار الحطام على مساحة 3 كيلو متر.
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