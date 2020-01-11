أحمد موسى: رئيس هيئة الطيران الإيراني شاهد ماشفش حاجة في واقعة إسقاط الطائرة الأوكرانية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني «شاهد ماشفش حاجة» في واقعة إسقاط الطائرة الأوكرانية على الأراضي الإيرانية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ليس لديه أي فكرة عن إسقاط الطائرة وأكد أن الطائرة الأوكرانية لم تستهدف بصواريخ واكد أن الطيار تواصل مع برج المراقبة".



وأضاف موسى:" إيران سوف تدفع تعويضات هائلة تتجاوز 2 مليار دولار،ومن المتوقع ان يعقد مجلس الأمن جلسة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أسباب استهداف الطائرة الاوكرانية ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لم يتحدث أحد مسبقا عن ضرب إيران للطائرة الأوكرانية بصاروخ وكنت أول من تحدث عن ضرب الطائرة الأوكرانية بصاروخ ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" في إيران هناك أكثر من فصيل يتخذ القرارات، ويوم الأربعاء الماضي أكدت أن حطام الطائرة كان على مساحة 3 كيلو متر".



وأكمل الإعلامي احمد موسى:" هذا يؤكد أنه تم استهداف الطائرة بصاروخ مما أدى إلى انتشار الحطام على مساحة 3 كيلو متر.

