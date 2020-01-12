مدن المستقبل.. دلتا لاند مارك الأول من نوعه في المنوفية بتكلفة 2 مليار جنيه

يعد مشروع دلتا لاند مارك الذي وضع حجر أساسه في شهر أكتوبر من عام 2019 نقله حضارية و طفرة استثمارية كبيرة لمحافظة المنوفية، إذ إنه يعد المشروع الأول من نوعه في محافظات الدلتا.



المشروع عبارة عن مجمع خدمي استثماري تجاري كبير يعمل على خدمة أبناء المحافظة والمستثمرين وتوفير فرص عمل للعديد من أبناء المحافظة.



ووضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه.



ويعد المشروع نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل علي توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب ، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار .



المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري ، مبني إداري فندقي ، نادي رياضي إجتماعي، وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع 2مليار جنيه علي مساحة 13 فدانا بما يعادل 54789 م2 ،



ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق انتفاع 50 سنة بعائد مادى ( 9 ملايين و862 ألف جنيه) بزيادة 5% سنويًا.