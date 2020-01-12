هيئة الاستثمار تطلق وحدة للمصريين بالخارج .. اليوم

أعلن المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن افتتاح وحدة للمستثمرين المصريين بالخارج بمقر الهيئة اليوم.



وتطلق الهيئة صباحا اليوم، فعاليات المؤتمر الصحفي، للإعلان عن تفاصيل الوحدة، ضمن إجراءاتها للترويج للاستثمار وبيئة الأعمال في الخارج.



وتشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بفعاليات المؤتمر المشترك لعرض استراتيجة الوزارة بالتعاون مع " هيئة الاستثمار" للترويج للخريطة الاستثمارية بالخارج.



وتعد الهيئة الوليدة هي المسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج ومتابعتهم .

