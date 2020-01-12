هانى حتحوت: مازيمبي سهل فرص الزمالك للتأهل بـ دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن فوز مازيمبي الكونغولى على أول أغسطس الأنجولي، سهل من مهمة الزمالك فى العبور لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.



وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، أن فوز مازيمبي سهل من فرص الزمالك فى التأهل خاصة أن الزمالك بات يمتلك 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني بفارق 5 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث.



وأكد هاني حتحوت، أن فوز الزمالك فى المباراة المقبلة، التى ستقام على ملعبه أمام مازيمبي، ستمنح الزمالك بطاقة الترشح، رفقة مازيمبي الذى ضمن التأهل، بعد فوزه بمباراة اليوم.