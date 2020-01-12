نصيحة من ضياء السيد لـ فايلر: دفاع الأهلى يحتاج للتطوير.. فيديو

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه يشعر باقترابه من العودة للتدريب مرة أخرى قريبا خلال الفترة المقبلة.



وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " الأهلي كان سيئا أمام بلاتينيوم وعانى من التفكك وتراجع اللياقة البدنية.



وتابع أن بلاتينيوم فريق ضعيف وكان يجب على الأهلي السفر إلى زيمبابوي بطائرة خاصة، لتجنب أي حالة من حالات الإرهاق.



وأضاف أن فرق الدوري المصري أفضل من بلاتينيوم من حيث الأداء ولكن الأجواء مختلفة.



وأردف أنه يتمنى أن يتعلم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من أخطائه في دوري الأبطال قبل فوات الاوان ، ويعمل على تطوير خط الدفاع ، فقد شعرت بإزعاج شديد جدا من الثغرات الدفاعية في الأهلي أمام بلاتينيوم، ويجب على فايلر تطوير المنظومة الدفاعية.