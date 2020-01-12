حكومة الوفاق تخرق الهدنة.. تجدد القصف على عدة محاور في ليبيا

أعلن الجيش الوطني الليبي إن مليشيات حكومة الوفاق تخرق الهدنة بالمنطقة الغربية في عدة محاور.



وذكرت قناة "الحدث" أن القصف المدفعي لمليشيات الوفاق تجدد في منطقتي عين زارة والزطارنة وجنوبي طرابلس.



وأكد الجيش الليبي الالتزام بالهدنة رغم خرق ميليشيات الوفاق لها في عدة محاور.



كان فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية أعلن ترحيبه بالمبادرة التركية الروسية لوقف إطلاق النار في ليبيا.



وقال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي في روما: "نرحب بالمبادرة الروسية التركية وكل المبادرات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا" مشترطا أن تتسق العملية بسحب الجيش الوطني الليببي بقيادة المشير خليفة حفتر.



وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أعلن قرار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية في المنطقة الغربية اعتبارًا من منتصف الليل.



واشترط الجيش الليبي التزام ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس بوقف إطلاق النار كي يستمر ساريًا، متوعدًا برد قاس حال خرق الطرف الآخر وقف إطلاق النار.



وكان الجيش الليبي، أعلن أمس الجمعة، أن قواته تتقدم إلى محمية الهيشة شرق مدينة مصراتة بعدما كبدت قوات حكومة الوفاق مزيدا من الخسائر.

