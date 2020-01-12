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رياضة

بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للإسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات

الأحد 12/يناير/2020 - 12:13 م
اسكواش
اسكواش
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ريهام بكير
يشهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب وزير الرياضة، صباح غد الاثنين، في مقر وزارة التعليم العالي المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للإسكواش، وجامعة نيو جيزة لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات للاسكواش 2022، وهى البطولة التي ستقام على 7 ملاعب داخل جامعة نيو جيزة، على أن يكون النهائي على الملعب الزجاجي تحت سفح الهرم.

كما يتم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات 2024، والتي ستستضيف منافساتها الصالة المغطاة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، على أن يكون النهائي في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ويمثل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في التوقيع على البروتوكولين الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، كما يحضر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش للتوقيع على البروتوكولين.

وكان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات قد أعلن إسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضي، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولي في لوزان نوفمبر الماضي.

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضية في 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معاهد حكومية وخاصة، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالي، وتعد النسخة الحالية من منافساته هي النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.
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