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محافظات

للمرة الثانية.. فرقة الفنون الشعبية تستقبل فوجا سياحيا هولنديا بمطار الخارجة

الأحد 12/يناير/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
استقبلت فرقة الفنون الشعبية بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأحد, فوجا سياحيا هولنديا، والذى يزور المحافظة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية والبيئية بمراكز المحافظة المختلفة، كما تم توزيع هدايا تذكارية ومطويات باللغات الأجنبية عن المحافظة وأبرز معالمها، وعقد لقاءات مع أعضاء الفوج حول انطباعاته عن المحافظة.

وكانت مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، استقبلت الأسبوع الماضى، وفدًا سياحيًا آخر من دولتى تايوان وماليزيا، فى ختام زيارته السياحية للمحافظة حيث بدأ الوفد زيارته للمحافظة من القاهرة قادمًا الأقصر، ثم قضاء ليلة فى مخيم للمبيت بالصحراء البيضاء بالفرافرة وزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بمركز الداخلة وزيارة مركزى باريس والخارجة.

وتضمن الوفد سائحين من تايوان وماليزيا قضى سهرة فنية واحاتية، مؤكدين أن مصر آمنة وأن ما يروج عنها فى وسائل الإعلام الخارجى مبالغ فيه للغاية، وأنهم قضوا أفضل الأوقات وسط سهرة فنية فلكلورية مع أبناء واحتى الفرافرة والداخلة على أنغام المزمار البلدي.

أكد محمد محسن عبد المنعم، مرشد سياحى ومنظم الرحلة السياحية للفوج بالوادى الجديد، أن الوفد قضى ليلة الكريسماس وعيد الميلاد فى مخيم بالصحراء البيضاء، وأن الوفد السياحى أبدى إعجابه بطبيعة المحافظة وهدوئها، لافتا إلى أن زيارة الوفد للوادى الجديد استمرت 12 يومًا.

ومن جانبها، أكدت ديكي، من دولة تايوان، وتدرس الطب فى أمريكا أن الوفد سعداء بزيارتهم للواحات والوادى الجديد خاصة منطقة الصحراء البيضاء والسوداء وجبل الكريستال بالفرافرة، والتى تعتبر من أجمل بقاع العالم.

يأتي ذلك بناء بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتنظيم استقبال للأفواج السياحية العربية والأجنبية التى تزور المحافظة، لتشجيع السياحة الداخلية.
للمرة الثانية.. فرقة الفنون الشعبية تستقبل فوجا سياحيا هولنديا بمطار الخارجة
للمرة الثانية.. فرقة الفنون الشعبية تستقبل فوجا سياحيا هولنديا بمطار الخارجة
للمرة الثانية.. فرقة الفنون الشعبية تستقبل فوجا سياحيا هولنديا بمطار الخارجة
للمرة الثانية.. فرقة الفنون الشعبية تستقبل فوجا سياحيا هولنديا بمطار الخارجة
للمرة الثانية.. فرقة الفنون الشعبية تستقبل فوجا سياحيا هولنديا بمطار الخارجة
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