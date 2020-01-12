موهبة لا توقفها الحواجز .. محمد علي: "نفسي أبقى مصمم مشهور وأدخل الجرافيك في أفلام السينما" ..فيديو

فى غرفة صغيرة، معلق على جدرانها أعمالها البسيطة، شاب تعلم فن أحبه دون مساعدة أى شخص، وبالرغم من صغر سنه ولكنه أجاده حتى تعلق إسمه فى أذهان متابعيه ،محمد على شاب لديه حلم صادق، لم يوقفه بعده عن المدينة من تعلم ما يحبه.



قال محمد على الطالب بالثانوية العامة ومصمم الجرافيك أنه بدأ فى تصميم الجرافيك عندما رأى تصميم على مواقع التواصل الإجتماعى وجذبه فتواصل مع صديق له وأرشده على طرق تعلم هذا الفن وبدأ بالتعلم عن طريق اليوتيوب ، فهو تعلمه منذ أن كان عمره ١١ عام ولم يكن الكثير يتقن فن الجرافيك على مستوى مصر ومحافظته الفيوم بالأخص.



وأضاف "على" أنه يعمل فى سبعة أنواع من الجرافيك و يتقنها جميعها حيث شرح فن الجرافيك قائلًا أنه عبارة عن رسم صورة ولكن يتم التغيير فيها والرسم بطريقة كل مصمم وإضافة إبداعاته عن طريق جهاز الكمبيوتر، أما عن فيديوهات الجرافيك فهى تستلزم أضعاف مجهود العمل في الصورة الواحدة لأنه يقوم بالعمل في أكثر من صورة ودمجهم وتحريكهم.



أما عن أول عمل قام به لنجم كرة القدم "محمد أبو تريكة" ،واضاف أن المدة التى يستغرقها فى عمل صورة واحدة من ساعتين لخمس ساعات وهذا يتوقف على كم الإبداع الموجود بكل صورة،وأكد على ضرورة تطوير فن الجرافيك لإستطاعه إستخدامه فى مجالات أوسع كما يستخدمه الدول الأوروبية في الأفلام السينمائية وقال أن هذا يتحقق بالتدريب و تواجد الإمكانيات المختلفة للجرافيك كالأستديوهات المتطورة.



وعن أحلامه المستقبلية قال أنه يحتاج لتعلم المزيد وأن يستخدم برامج متنوعة وأجهزة ومعدات لأصل لحلمى.

