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فن

شاهد .. أمير كرارة بصحبة أحمد صلاح حسني داخل الجيم

الأحد 12/يناير/2020 - 03:35 م
امير كراره واحمد
امير كراره واحمد صلاح حسنى
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مريم عزت
نشر الفنان احمد صلاح حسنى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة جديدة له بصحبة الفنان امير كرارة من داخل الجيم.

وعلق الفنان أحمد صلاح حسنى على الصورة قائلا : صباح الرياضة 😎😎❤️

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

صباح النشاط والرياضة

أحلي أخوات في الدنيا ابو سلم واحلي احمد حسني

مساء الجمال والرياضه❤️❤️❤️

يذكر أن النجم أمير كرارة يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار"، والمسلسل بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد العوضي، إسلام جمال، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، ومن المُقرر عرضه في رمضان القادم.


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