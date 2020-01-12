إيران تستخدم العنف المفرط مع المتظاهرين في ميدان الحرية .. فيديو

Jan 12 Azadi Square Tehran, #Iran

Protesters chant, "The IRGC commits crimes and the leader supports it" directing their anger at @khamenei_ir and the IRGC. #IranProtests pic.twitter.com/SXhZh1W7F9 — Iran News Wire (@IranNW) January 12, 2020

#گزارشگرمنوتو از میدان آزادی تهران: گاز اشک‌آور را مستقیم می‌زنند! pic.twitter.com/0Wyi79TtM4 — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 12, 2020

#گزارشگرمنوتو از کرمانشاه: پرتاب گاز اشک آور به سوی مردم pic.twitter.com/LwUe4hZ1Oy — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 12, 2020

درگیری نیروهای امنیتی با معترضین #تهران pic.twitter.com/188azn3u6o — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 12, 2020

تداولت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع فيديو لاستخدام شرطة نظام الملالي العنف مع المتظاهرين في ميدان آزادي (الحرية) بوسط العاصمة طهران.وتظهر مقاطع الفيديو اشتباكات الأمن مع المتظاهرين في رشت بمحافظة جيلان شمال غربي إيران.وألقت عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين في طهران.واندلعت التظاهرات لليوم الثاني في عدد من المدن والمحافظات من بينها، طهران وأصفهان وكرمانشاه ومشهد.وتجددت التظاهرات تنديدًا بحادث إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية المنكوبة والتي راح ضحيتها جميع ركابها الـ176.وتأتي الموجة الجديدة من الاحتجاجات، بعد قمع الموجة الأخيرة في نوفمبر الماضي بقتل النظام لـ1500 متظاهر.