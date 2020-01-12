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أخبار العالم

إيران تستخدم العنف المفرط مع المتظاهرين في ميدان الحرية .. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تداولت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع فيديو لاستخدام شرطة نظام الملالي العنف مع المتظاهرين في ميدان آزادي (الحرية) بوسط العاصمة طهران.

وتظهر مقاطع الفيديو اشتباكات الأمن مع المتظاهرين في رشت بمحافظة جيلان شمال غربي إيران.

وألقت عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين في طهران.

واندلعت التظاهرات لليوم الثاني في عدد من المدن والمحافظات من بينها، طهران وأصفهان وكرمانشاه ومشهد.

وتجددت التظاهرات تنديدًا بحادث إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية المنكوبة والتي راح ضحيتها جميع ركابها الـ176.

وتأتي الموجة الجديدة من الاحتجاجات، بعد قمع الموجة الأخيرة في نوفمبر الماضي بقتل النظام لـ1500 متظاهر.
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