تمهيدا لتشغيله..محافظ بني سويف يناقش الموقف النهائي بمشروع تطوير موقف محي الدين

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا مع مسؤولي المواقف والشركة المنفذة لمشروع تطوير موقف محي الدين تمهيدا لتشغيله خلال الأسبوع الجاري، وذلك في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام ، لبحث الموقف النهائي لمشروع التطوير ،ومناقشة بعض الملاحظات الفنية والمرورية بالمنطقة بعد تشغيل البوابات الاليكترونية.



وناقش محافظ بني سويف الحلول الفنية لعدد من الملاحظات التي تمت ملاحظتها عند التشغيل التجريبي للمنظومة ، حيث أكد المحافظ على أهمية اتخاذ مايلزم لتحقيق الجدوى من المشروع والتي ترتكز في مجالات تحقيق الانضباط في مستوى الخدمة الحيوية ،والسيولة المرورية ،وتوفير الوقت وتسهيل حركة دخول وخروج السيارات ومنع كافة صور العشوائية ،بجانب الجدوى الاقتصادية التي تتحقق مع انضباط الخدمة.



وطالب المحافظ بإعداد تقرير فني نهائي يتم تجريبه اليوم لتلافي كل الملاحظات الفنية والمرورية التي تمت مناقشتها، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية والمواقف والمرور للوصول الى حلول نهائية ومكتملة وقابلة للتنفيذ ، وذات جدوى فعلية ، خاصة في مسافة المطب المناسبة قبل البوابة ، والمدى المناسب لرؤية وتسجيل السيارة UFH) ) ، ومدة فتح البوابة وغلقها بما يحقق الهدف من المنظومة ، ويتوافق مع كافة أنواع المركبات المسموح لها دخول الموقف.



كما كلف المحافظ السكرتير العام باتخاذ مايلزم من خلال مجلس المدينة ، بتكثيف حملات رفع الاشغالات والعشوائية بمداخل ومخارج ومحيط الموقف،مع تفعيل نظام النوبتجيات لمنع تكرار التعديات مرة أخرى ، مشددا بأنه لن يسمح بالعشوائية والاشغالات التي تسبب في التكدس المروري وعرقلة جهود التطوير.



تجدر الاشارة إلى أن مشروع التطوير شمل: تفعيل النظام الأليكتروني للتحكم في فتح وغلق بوابات الموقف والبالغ عددها 4 بوابات (2 دخول + 2 خروج)،حيث يجرى تركيب شريحة "باركود" على سيارات الأجرة بموقف محي الدين، والتي من خلالها يسهل التحكم في ضبط حركة دخول وخروج السيارات ،ومعرفة عدد السيارات ، وتم إنشاء وحدة تحكم داخل الموقف مرتبطة بغرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات المرور، والتي تتيح مشاهدة الوضع عبر شاشات على مدار الساعة لمتابعة الحركة المرورية داخل الموقف والتدخل السريع في الحالات التي تستدعي ذلك.



