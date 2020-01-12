وزير القوى العاملة یتناول مشروب الجبنة الأسوانية ..صور

تناول وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمشاركة العارضين بمعرض المشغولات اليدوية بمدينة أسوان، مشروب "الجبنة" السودانية كنوع من المشاركة الاجتماعية مع العارضين السودانيين ضمن معرض "بنات النيل" الذى تنظمه مديرية القوى العاملة بأسوان بالتعاون مع القنصلية السودانية.





وتعد "الجبنة"، مشروبا سودانيا شهيرا يحرص أبناء السودان على تقديمه للضيوف وكبار الزوار، وهى عبارة عن أحد أنواع القهوة التي يضاف إليها بعض الأعشاب ويتم إعدادها بطريقة مميزة ونكهة مختلفة، كما حرص وزير القوى العاملة خلال الافتتاح على تناول "الفيشار" و"الفول السودانى"، والتى تم تقديمها للوزير فى مستهل افتتاحه للمعرض.





وأبدى "سعفان" إعجابه بالمعرض وما يقدمه من حرف ومشغولات يدوية أسوانية وسودانية تساهم فى توفير عدد من فرص العمل للمشاركات فيه من السيدات، وكان الوزير يرافقه السكرتير العام المساعد لمحافظة اسوان اللواء عماد يوسف، افتتح حفل تمكين المرأة اقتصاديا المقام بقاعة عروس النيل بكورنيش النيل بأسوان، والمقام بدعم من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية بأسوان.





وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، افتتح اليوم ایضا، معرضا للمشغولات اليدوية والذى تنظمه مديرية القوى العالمة بأسوان بالتعاون مع القنصلية السودانية بأسوان تحت عنوان "بنات النيل .





كما شهد الوزير حفل تمكين المرأة اقتصاديا بقاعة عروس النيل بكورنيش النيل بأسوان، والمقام بدعم من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية بأسوان.





وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة أصدرت شهادات أمان لتوفير غطاء تأميني وحماية للعمال غير المنتظمة، تطبيقا لتكليفات الرئيس السيسى، مضيفًا أنه جارى وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.



