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محافظات

سفر 500 معتمر فلسطيني من معبر رفح إلى السعودية

الأحد 12/يناير/2020 - 08:14 م
معبر رفح البري
معبر رفح البري
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احمد صالح
استقبل معبر رفح البري اليوم، الأحد، الفوج الثالث من معتمري قطاع غزة في طريقهم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقالت المصادر إن نحو 500 معتمر وصلوا الى معبر رفح البري، للسفر الي السعودية عن طريق مطار القاهرة الجوي.

تحدد يوم الاثنين لعودة الفوج الثاني من المعتمرين بعد أداء مناسك العمرة في منتصف شهر ديسمبر الماضي، حيث تستأنف حركة السفر والوصول عبر ميناء رفح البري للمسافرين بدءا من يوم الثلاثاء القادم لسفر العالقين في الاتجاهين.

وقد رفعت إدارة المعبر حالة الاستعداد لأستقبال معتمري قطاع غزة وذلك لسرعة إنهاء إجراءات السفر سواء عند المغادرة أو الوصول .
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