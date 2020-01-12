الرأس الممول لتنظيم الإخوان بتركيا.. تعرف على رحلة الإرهابي مدحت الحداد.. فيديو

عرضت الإعلامية أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» فيديو بعنوان «من هو الإرهابي مدحت الحداد؟»، ويعد مدحت الحداد هو الرأس الممول لتنظيم الإخوان بتركيا.





وكشف التقرير عن شخصية مدحت الحداد الذي يعد أحد رجال أعمال التنظيم الإرهابي البارزين عام 1949، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قسم الهندسة المدنية عام 1972، والتحق بالجماعة الإرهابية في سن مبكرة وتدرج حتى وصل إلى عضو بمكتب المحافظة حتى إلي مجلس شورى التنظيم.





وأوضحت الإعلامية أماني الخياط، الدور المشبوه لاتحاد الجمعيات المصرية في تركيا ضد مصر، ورحلة الخيانة للتنظيم الإرهابي.





وقالت أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى إضعاف الدولة المصرية بتحالفها مع عناصر الإرهاب الدولي.





وتابعت أماني الخياط: «ولاد الإرهابية مش ساكتين ويحاولون بكل الطرق والوسائل اضعاف مصر بتحالفات مشبوهة مع عناصر الإرهاب الدولي، والمشترك بينهم هي الخيانة والخسة».





وأوضحت أماني الخياط أن اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا الشعار الأساسي له هو علم تركيا لهدف نزع الهوية المصرية، نضيفة أن وصف الشعار هو العلم التركي فوق والعلم المصري من الجانبين.





وأِشارت إلى أن رئيس اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا هو مدحت الحداد، ونائبه هو السيد العزبي، وأمين الصندوق مختار العشري، موضحة أن الهدف الأساسي هو إدارة المحفظة المالية للتنظيم الإرهابي، والدعم المالي لكل التوجهات ضد مصر.



