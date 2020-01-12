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توك شو

مثل أردوغان.. سعيد عبد الحافظ: الإخواني بطبيعته لا يرى إلا نفسه فقط.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 10:38 م
اردوغان
اردوغان
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كـريـم الـخـطـيـب
قال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، إن الإخواني بطبيعته لا يرى إلا نفسه فقط مثل أردوغان، مشيرا إلى أن تركيا تستفيد من عناصر التنظيم مقابل خدماتها لهم.

وأضاف سعيد عبد الحافظ خلال لقائه مع الإعلامية أماني الخياط في برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» أن جينات الاخوان لا يروا أنفسهم انهم مفضوحين ومكشوفين للجميع وهذا ما نراه في شخصية أردوغان.

وأشار رئيس مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، إلى أن التنظيم الإخواني يحاول التعايش مع الازمة الداخلية واستغلالها خارجيا، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية توجه أموال التنظيم للإضرار بمصر.

ولفت سعيد عبد الحافظ إلى أن الرئيس التركي أردوغان يستغل إقامة الإخوان في تركيا مقابل 100 دولار فقط كمصيدة للاستفادة منهم كورقة ضغط على مصر قريبا.

ونوه سعيد عبد الحافظ إلى أن الإخوان أهم مبدأ عندهم المصالح الشخصية والعلاقات بين الدول تحكمها المصلحة فقط، مؤكدا أن الهدف من اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا لتنفيذ أنشطة معادية لمصر بالتنسيق مع عناصر التطرف الدولي.
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