رشا مهدي تواصل تصوير مسلسلها الجديد طاقة حب

View this post on Instagram

كواليس مسلسل #طاقة_حب مع فريق عمل كله طاقة حب 🎬❤️🎬 .. يا رب يعجبكم ❤️🙏 #series #rasha_mahdi # actress #shooting #drama #stay_tuned #peace & #love ❤️🎬❤️