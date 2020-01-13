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فن

رشا مهدي تواصل تصوير مسلسلها الجديد طاقة حب

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:16 ص
رشا مهدى
رشا مهدى
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نبيل العدوى
عادت النجمة رشا مهدى لتصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب" والذى تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى"، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي.

العمل تعود به رشا مهدى للمشاركة فى الموسم خارج شهر رمضان، وهو ينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة ويصل إلى 60 حلقة ومن المقرر عرضه على أحدى منصات الإنترنت.

وتظهر رشا مهدى بشكل مختلف وبشخصية جديدة تماما عن جميع الأعمال التى قدمتها من قبل، وسوف يتم الإعلان عن موعد طرح العمل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

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