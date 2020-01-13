أخبار الفن | العسيلى مع زوجته فى المالديف.. 40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أول صور.. محمود العسيلى وزوجته في المالديف.. شاهد
نشر الفنان محمود العسيلى عدد من اللقطات بخاصية ستورى على صفحته بموقع انستجرام أثناء قضاء أجازة زواجه بصحبة عروسه أمنية عبد المنعم.
40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو
حرص عدد كبير من نجوم المجتمع على تقديم واجب العزاء للمطرب إيهاب توفيق فى وفاة والده بمسجد المشير فى التجمع الخامس.
هل يتم استبدالها؟.. مصير نانسى عجرم فى حلقات The voice kids
أكد مصدر خاص فى شبكة MBC أن الحديث الذى طال النجمة اللبنانية نانسى عجرم خلال الأيام القليلة الماضية والذى يشير إلى إمكانية استبدالها من حلقات برنامج the voice kids لا أساس له من الصحة، وقال لـ"صدى البلد" إنها لا تتعدى تكهنات على خلفية قضية اقتحام منزلها وما تعانيه من ألم نفسى.
أول صور.. محمود العسيلى وزوجته في المالديف.. شاهد
نشر الفنان محمود العسيلى عدد من اللقطات بخاصية ستورى على صفحته بموقع انستجرام أثناء قضاء أجازة زواجه بصحبة عروسه أمنية عبد المنعم.
40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو
حرص عدد كبير من نجوم المجتمع على تقديم واجب العزاء للمطرب إيهاب توفيق فى وفاة والده بمسجد المشير فى التجمع الخامس.
هل يتم استبدالها؟.. مصير نانسى عجرم فى حلقات The voice kids
أكد مصدر خاص فى شبكة MBC أن الحديث الذى طال النجمة اللبنانية نانسى عجرم خلال الأيام القليلة الماضية والذى يشير إلى إمكانية استبدالها من حلقات برنامج the voice kids لا أساس له من الصحة، وقال لـ"صدى البلد" إنها لا تتعدى تكهنات على خلفية قضية اقتحام منزلها وما تعانيه من ألم نفسى.