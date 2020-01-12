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فن

هل يتم استبدالها؟.. مصير نانسى عجرم فى حلقات The voice kids

الأحد 12/يناير/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أكد مصدر خاص فى شبكة MBC أن الحديث الذى طال النجمة اللبنانية نانسى عجرم خلال الأيام القليلة الماضية والذى يشير إلى إمكانية استبدالها من حلقات برنامج the voice kids لا أساس له من الصحة، وقال لـ"صدى البلد" إنها لا تتعدى تكهنات على خلفية قضية اقتحام منزلها وما تعانيه من ألم نفسى.

يذكر أن الحلقات الحالية من برنامج اكتشاف المواهب فى نسخته العربية جميعها مسجلة، وأن أول ظهور مباشر للجنة التحكيم سوف يكون يوم 29 فبراير المقبل.

الساعات الماضية شهدت تطورات مثيرة فى قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم التي أسفرت عن مقتل سورى بحوالي 16 رصاصة من مسدس حربى كان بحوزة زوج الفنانة اللبنانية.

أكدت والدة القتيل محمد الموسى، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول لاقتحام الفيلا ليس ابنها، وإنه مقطع تمثيلي ألفوه وأخرجوه وأنتجوه مع آخرين، مطالبة بكشف ملابسات الحادث الحقيقية.

ويجرنا هذا الحديث إلى أنه ربما يوجد متورط آخر، ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، حيث إن الرصاص أطلق من الأمام والخلف فى الوقت نفسه.
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