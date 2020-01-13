ترامب: لا أهتم بقبول إيران للتفاوض معنا من عدمه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم اهتمامه بموافقة إيران على إجراء مفاوضات معه أو لا، مشيرا إلى عدم موافقته على امتلاك إيران لأسلحة نووية، أو قيام النظام بقتل المتظاهرين في البلاد.



وكتب ترامب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "يرى مستشار الأمن القومي اليوم أن العقوبات والاحتجاجات قد تخنق إيران، وسوف يجبرهم على التفاوض".



وأضاف: "في الحقيقة، أنا غير مهتم بتفاوضهم أو لا، سيكون الأمر متروكًا لهم تمامًا، لكن دون امتلاك أسلحة نووية ولا قتل المحتجين".



يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المدن الإيرانية احتجاجات على النظام الملالي، وذلك في أعقاب اعتراف إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بالخطأ.



وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام الإيراني، وسياساته التي يعتمد فيها على الحرس الثوري الإيراني.