AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: لا أهتم بقبول إيران للتفاوض معنا من عدمه

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم اهتمامه بموافقة إيران على إجراء مفاوضات معه أو لا، مشيرا إلى عدم موافقته على امتلاك إيران لأسلحة نووية، أو قيام النظام بقتل المتظاهرين في البلاد.

وكتب ترامب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "يرى مستشار الأمن القومي اليوم أن العقوبات والاحتجاجات قد تخنق إيران، وسوف يجبرهم على التفاوض".

وأضاف: "في الحقيقة، أنا غير مهتم بتفاوضهم أو لا، سيكون الأمر متروكًا لهم تمامًا، لكن دون امتلاك أسلحة نووية ولا قتل المحتجين".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المدن الإيرانية احتجاجات على النظام الملالي، وذلك في أعقاب اعتراف إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بالخطأ.

وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام الإيراني، وسياساته التي يعتمد فيها على الحرس الثوري الإيراني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران.. المتظاهرون يحرقون تمثال الخميني.. فيديو

ترامب: النظام الإيراني يقتل شعبه ولهذا السبب قطعوا الإنترنت

ملالي إيران وأمريكا: حرب أم مفاوضات؟

الموت لولاية الفقيه.. احتجاجات ضخمة في طهران تطالب بإسقاط النظام.. فيديو

متظاهرون في إيران يطالبون روحاني بتقديم استقالته.. فيديو

صاروخ هز عرش الملالي.. إيران تنتفض ومطالب باستقالة خامنئي وروحاني

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. القبض على قاتل عشيقته فى السيدة زينب.. هددها بـ فيديو جنسي.. فتاة تمزق جارها بـ 30 طعنة لرفضه إنهاء علاقتهما بالجيزة

شاهد ماذا يحدث لصحتك عند تناول الشاي 3 مرات يوميا ؟

أخبار الأهلي.. بشرى سارة للجماهير.. ورضا عبد العال عن انتقال كهربا: صفقة خسرانة

باعترافه.. مدحت الحداد: خططت لإحداث فوضى فى مصر.. فيديو

خاص.. نجم الأهلي على رادار العين الإماراتي.. وهذا موقف اللاعب

عثر عليها ملفوفة في سجادة.. القبض على قاتل عشيقته بالسيدة زينب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد