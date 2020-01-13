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أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: الطريق لا يزال طويلا لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبي أورزولا فان، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدةً أن الأمم المتحدة عليها رعاية التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبة.

وقال فان في بيان لها: " الطريق لا يزال طويلا لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا ويجب أن تكون العملية بقيادة الأمم المتحدة".

وانطلقت منذ قليل، جلسة المحادثات التمهيدية بشأن ليبيا بحضور قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالات أنباء روسيّة عن رئيس فريق الاتّصال الروسيّ بشأن ليبيا، ليف دينجوف، قوله إن "المحادثات ستُركّز على التسوية المستقبليّة في ليبيا، بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".

ودعا السرّاج الليبيّين إلى "طيّ صفحة الماضي"، وقال في خطاب متلفز "أدعو كلّ الليبيّين إلى طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار".

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في المنطقة الغربية من البلاد التي تضم طرابلس، اعتبارا من ليل السبت الأحد بالتوقيت المحلي، وكذلك فعلت الميليشيات الموالية للسراج، استجابة لجهود دولية.
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