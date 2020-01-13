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مناورة قادر 2020.. سمير فرج: إنزال مدافع هاون من الطائرات بالمظلات تم باحترافية شديدة

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:57 م
مناورة قادر 2020
مناورة قادر 2020
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هاني حسين
قال اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي مدير الشؤون المعنوية الأسبق ، إن القوات الجوية نفذت عدد من المهام القتالية في مناورة 2020 ونفذت عملية الفتح الإستراتيجي للقوات الجوية.

وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن
الرماية بالذخيرة الحية في المناورات تعتبر أرقى أنواع التدريب.

وتابع سمير فرج:" قوات المظلات شاركت في مناورة 2020، والقوات المسلحة المصرية لديها قدر كبير من الاحترافية والتدريب على أعلى مستوى".

وأكمل سمير فرج:" فرقة المظلات في وقت القتال والحرب يتم إنزالها على مسافة 4 كيلومتر سباحة في الجو للوصول إلى المكان لعدم رصد القوات والطائرة، وتم إنزال المدافع " الهاون" والعربات بالمظلات من الطائرة في مناورة قادر 2020 وتم تنفيذ الأمر بإحترافية كبيرة".
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