مناورة قادر 2020.. سمير فرج: إنزال مدافع هاون من الطائرات بالمظلات تم باحترافية شديدة

قال اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي مدير الشؤون المعنوية الأسبق ، إن القوات الجوية نفذت عدد من المهام القتالية في مناورة 2020 ونفذت عملية الفتح الإستراتيجي للقوات الجوية.



وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن

الرماية بالذخيرة الحية في المناورات تعتبر أرقى أنواع التدريب.



وتابع سمير فرج:" قوات المظلات شاركت في مناورة 2020، والقوات المسلحة المصرية لديها قدر كبير من الاحترافية والتدريب على أعلى مستوى".



وأكمل سمير فرج:" فرقة المظلات في وقت القتال والحرب يتم إنزالها على مسافة 4 كيلومتر سباحة في الجو للوصول إلى المكان لعدم رصد القوات والطائرة، وتم إنزال المدافع " الهاون" والعربات بالمظلات من الطائرة في مناورة قادر 2020 وتم تنفيذ الأمر بإحترافية كبيرة".