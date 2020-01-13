سمير فرج: نمتلك طائرات إمدادات وقود للمقاتلات لتنفيذ المهام ..فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إنه في وقت السلم تكون تشكيلات القوات المسلحة في موضع تمركز في القواعد ولكن عند تنفيذ العمليات القتالية يتم تنفيذ عملية الفتح الإستراتيجي مثلما تم في مناورة 2020.





وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تحريك الكتائب من كافة أفرع القوات المسلحة ويتم نقل القوات إلى أماكن العمليات القتالية.





وتابع سمير فرج "كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة شاركت في مناورة 2020 وتم طلب الأسلحة طبقا للمهام الموكلة للقوات".



